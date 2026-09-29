Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Abschlägen

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 147,77 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'370 Punkten liegt. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 147,28 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,17 USD. Bisher wurden via New York 157'597 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,06 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,41 USD belaufen. Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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