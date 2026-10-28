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28.10.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck verteidigt Stellung am Nachmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Bei der Merck-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 141,80 USD.
Im New York-Handel kam die Merck-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 141,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'524 Punkten liegt. Bei 142,35 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 139,33 USD. Bei 139,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 292'288 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 82,01 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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