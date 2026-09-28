Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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28.09.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Abend nahezu unverändert
Die Aktie von Merck zeigt am Montagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 148,64 USD.
Die Merck-Aktie kam im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 148,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'561 Punkten steht. Die Merck-Aktie legte bis auf 149,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,79 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,65 USD. Bisher wurden via New York 406'253 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 77,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 91,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,41 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 04.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.58 Mrd. USD im Vergleich zu 15.80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2026 2,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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