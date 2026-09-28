Merck Aktie News: Merck gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 147,90 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'634 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 146,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 171'443 Stück.

Bei 156,91 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,41 USD belaufen. Merck veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 16.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 15.80 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,74 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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