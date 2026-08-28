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28.08.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 147,59 USD.

Merck
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Um 20:26 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 147,59 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'518 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 145,90 USD. Bei 146,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 501'262 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. 6,31 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,44 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,79 USD. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.80 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Merck die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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