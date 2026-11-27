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27.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagabend nordwärts
Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 141,32 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 141,32 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'774 Punkten tendiert. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,00 USD aus. Bei 140,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'293'982 Merck-Aktien.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 11,03 Prozent zulegen. Bei 96,07 USD fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,02 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Am 29.10.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 18.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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