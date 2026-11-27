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27.11.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck macht am Freitagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 140,97 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 140,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'566 Punkten steht. Bei 142,00 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 140,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169'774 Stück gehandelt.
Bei 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,07 USD. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,85 Prozent.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 USD belaufen. Am 29.10.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 18.12 Mrd. USD gegenüber 17.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Merck wird am 02.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 03.02.2028.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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