Merck Aktie News: Merck am Dienstagabend freundlich

Um 20:26 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 141,84 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'419 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,69 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 140,06 USD. Bisher wurden heute 639'739 Merck-Aktien gehandelt.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (82,01 USD). Mit einem Kursverlust von 42,18 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,40 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 04.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie

Moderna zieht davon? So gross ist der Rückstand der BioNTech-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren