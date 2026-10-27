Merck Aktie News: Merck macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 142,33 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'426 Punkten liegt. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,37 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 140,06 USD. Bisher wurden via New York 288'741 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 10,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,38 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,40 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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