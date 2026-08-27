Merck Aktie News: Merck am Abend leichter

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 151,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'552 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 149,02 USD. Bei 149,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 624'763 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 3,63 Prozent niedriger. Bei 77,58 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,70 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,79 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck ein EPS von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.58 Mrd. USD – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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