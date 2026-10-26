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26.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Abend Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 140,59 USD abwärts.
Die Merck-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,2 Prozent auf 140,59 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'329 Punkten steht. Bei 140,30 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 145,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 972'545 Merck-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 11,60 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,01 USD ab. Mit Abgaben von 41,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 USD je Merck-Aktie. Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2026 2,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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