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26.10.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Minusbereich

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 141,44 USD.

Merck
117.12 CHF -2.29%
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Die Merck-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 141,44 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'408 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 141,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 396'483 Stück.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 72,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,40 USD. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Merck dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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