Merck Aktie News: Merck am Mittwochabend mit Verlusten

Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 153,52 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'447 Punkten liegt. Die Merck-Aktie sank bis auf 153,00 USD. Bei 154,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 765'228 Aktien.

Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 2,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Mit einem Kursverlust von 49,47 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,79 USD aus. Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Merck.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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