Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’450 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9384 0.3%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’595 -1.4%  Bitcoin 63’235 0.5%  Dollar 0.8053 0.5%  Öl 87.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Stadler Rail217818Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Amrize143013422Rheinmetall345850On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Krisenbesuch: VW-Chef Blume in Emden und Zwickau - Aktie im Blick
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?
SpaceX-Aktie in Rot: Milliarden von Dollar für neuen Weltraumbahnhof
Meta-Aktie dennoch höher: Facebook-Mutter zahlt strafe in Milliardenhöhe wegen Social-Media-Sucht
4-Billionen-Dollar-Marke in Sicht: Warum ein Analyst den Aktien von Broadcom und TSMC jetzt zutraut
Suche...
Plus500 Depot

Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Mittwochabend mit Verlusten

Merck Aktie News: Merck am Mittwochabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 153,52 USD.

Merck
124.62 CHF 3.31%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 153,52 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'447 Punkten liegt. Die Merck-Aktie sank bis auf 153,00 USD. Bei 154,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 765'228 Aktien.

Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 2,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Mit einem Kursverlust von 49,47 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,79 USD aus. Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Merck.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verdient


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Merck Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten