Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 154,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'457 Punkten notiert. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,00 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,77 USD. Zuletzt wechselten via New York 425'799 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 1,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,79 USD ausgeschüttet werden. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,75 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verdient