Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 140,55 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'304 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 138,37 USD. Bei 142,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 527'900 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,64 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 96,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,65 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,40 USD aus. Merck liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 18.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,47 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2026 2,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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