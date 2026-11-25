|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 140,11 USD ab.
Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 140,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'148 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,70 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 223'859 Merck-Aktien den Besitzer.
Bei 156,91 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,40 USD aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 18.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Merck die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor einem Jahr verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
25.11.26
|Merck Aktie News: Merck am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse New York: Dow Jones klettert (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.