Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 140,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'148 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,70 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 223'859 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 156,91 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,40 USD aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 18.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Merck die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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