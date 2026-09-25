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25.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Merck Aktie News: Merck gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 148,26 USD.

Merck
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Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 148,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'782 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 149,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 148,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 419'593 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 47,67 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,41 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Merck die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,74 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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