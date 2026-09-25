Merck Aktie News: Merck am Nachmittag kaum verändert

Mit einem Wert von 148,06 USD bewegte sich die Merck-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'500 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 149,85 USD. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 147,72 USD aus. Mit einem Wert von 148,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178'760 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 5,97 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 77,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,60 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,41 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Merck am 04.08.2026 vor. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.58 Mrd. USD – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 2,74 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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