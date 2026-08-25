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25.08.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Abend fester

Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 156,44 USD.

Merck
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Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 156,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'526 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 156,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,66 USD. Bisher wurden via New York 736'806 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 156,65 USD. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 0,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 77,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,41 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,79 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 04.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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