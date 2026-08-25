Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 152,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'488 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 153,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 275'088 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2026 auf bis zu 154,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 77,58 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,79 USD je Aktie ausschütten. Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,75 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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