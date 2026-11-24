|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagabend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 141,64 USD.
Das Papier von Merck legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,6 Prozent auf 141,64 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'030 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 141,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,97 USD. Zuletzt wurden via New York 685'674 Merck-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 96,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 32,17 Prozent Luft nach unten.
Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,40 USD ausgeschüttet werden. Merck gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 17.18 Mrd. USD eingefahren.
Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Merck die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
20:27
|Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York: Dow Jones klettert (finanzen.ch)
|
18:00
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: US-Börsen uneinheitlich -- SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verlieren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.