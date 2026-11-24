Das Papier von Merck legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,6 Prozent auf 141,64 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'030 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 141,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,97 USD. Zuletzt wurden via New York 685'674 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 96,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 32,17 Prozent Luft nach unten.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,40 USD ausgeschüttet werden. Merck gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 17.18 Mrd. USD eingefahren.

Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Merck die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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