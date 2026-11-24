Das Papier von Merck konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 138,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'701 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 138,24 USD. Bei 135,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 309'432 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 156,91 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,07 USD. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 43,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Am 29.10.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 18.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Am 03.02.2028 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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