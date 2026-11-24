|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 138,10 USD.
Das Papier von Merck konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 138,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'701 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 138,24 USD. Bei 135,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 309'432 Merck-Aktien gehandelt.
Bei 156,91 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,07 USD. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 43,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Am 29.10.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 18.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Am 03.02.2028 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
18:00
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Merck Aktie News: Merck am Abend fester (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.