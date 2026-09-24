Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagabend ins Plus

Die Merck-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 148,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'413 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,42 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 358'348 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 5,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Abschläge von 47,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,41 USD aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 2,74 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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