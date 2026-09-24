Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Merck konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 150,98 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'333 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 151,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 180'896 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 3,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 48,61 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 2,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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