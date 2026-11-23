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23.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Abend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 135,77 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 135,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'727 Punkten liegt. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,10 USD. Bei 135,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 627'900 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 15,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,37 USD am 22.11.2025. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 42,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 USD belaufen. Merck veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 18.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2027 erfolgen. Am 03.02.2028 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 9,92 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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