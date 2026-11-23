Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 135,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'707 Punkten liegt. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 135,67 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,00 USD. Zuletzt wurden via New York 269'259 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,74 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,37 USD am 22.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 29,65 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,40 USD. Merck veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 18.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,47 Prozent gesteigert.

Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Merck dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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