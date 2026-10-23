Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Merck

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 144,84 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'278 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 143,46 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 499'862 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 8,33 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 82,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 16.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 15.80 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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