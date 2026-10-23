Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Rot

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 144,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'092 Punkten realisiert. Bei 143,46 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,58 USD. Zuletzt wurden via New York 228'301 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD an. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 8,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 75,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Am 04.08.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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