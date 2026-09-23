Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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23.09.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Mittwochabend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 147,83 USD abwärts.
Die Merck-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,0 Prozent auf 147,83 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'588 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 146,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 505'521 Merck-Aktien umgesetzt.
Bei 156,91 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 6,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 47,52 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,41 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 2,74 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Merck am 23.09.2026
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