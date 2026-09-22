Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 150,22 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'834 Punkten steht. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,24 USD aus. Bei 148,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 211'056 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 4,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Mit Abgaben von 48,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Merck die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2026 2,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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