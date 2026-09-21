Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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21.09.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck legt am Montagabend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Merck. Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Um 20:26 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 149,90 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'062 Punkten tendiert. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 146,22 USD. Bisher wurden heute 427'910 Merck-Aktien gehandelt.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 4,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Abschläge von 48,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,59 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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