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21.09.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag fester

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 148,15 USD zu.

Merck
122.04 CHF 1.58%
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Das Papier von Merck konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 148,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'918 Punkten notiert. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 149,10 USD zu. Bei 146,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221'139 Stück gehandelt.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 47,63 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 16.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 15.80 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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