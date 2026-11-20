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20.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 134,85 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 134,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 48'592 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 137,14 USD. Mit einem Wert von 133,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'131'266 Merck-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 16,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (93,92 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 30,35 Prozent Luft nach unten.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 17.18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Merck am 20.11.2026
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