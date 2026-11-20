Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 136,79 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 136,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 133,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 768'705 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,71 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (93,92 USD). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 45,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Merck veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,04 USD. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie eingefahren. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Am 03.02.2028 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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