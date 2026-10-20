Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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20.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Dienstagabend fester
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 148,28 USD zu.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 148,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'462 Punkten tendiert. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 149,26 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,30 USD. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 519'402 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 44,69 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,40 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,65 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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