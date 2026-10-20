Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 147,96 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'505 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 149,26 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 146,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 205'558 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 82,01 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,57 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,40 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,65 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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