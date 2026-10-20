Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 147,96 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 147,96 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'505 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 149,26 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 146,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 205'558 Merck-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 82,01 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,57 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Merck seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,40 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,65 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Erste Schätzungen: Merck legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
20.10.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Merck Aktie News: Merck am Dienstagabend fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.