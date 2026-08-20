Merck Aktie News: Merck am Abend mit Abschlägen

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 151,13 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'848 Punkten steht. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 148,56 USD. Bei 151,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'064'133 Merck-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 153,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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