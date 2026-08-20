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20.08.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 149,26 USD.

Merck
121.54 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 149,26 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'107 Punkten steht. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 148,56 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 151,35 USD. Bisher wurden via New York 681'778 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 153,40 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 2,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 92,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 04.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 15.80 Mrd. USD umsetzen können.

Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2026 2,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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