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19.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Donnerstagabend Verlust reich
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 132,10 USD.
Die Merck-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 132,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'341 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 132,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 874'097 Merck-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 18,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (93,92 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18.12 Mrd. USD gegenüber 17.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Merck am 02.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 03.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 2,79 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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