Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 135,07 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'932 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 134,17 USD aus. Bei 137,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 264'557 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 13,92 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,47 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 USD je Merck-Aktie. Am 29.10.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 18.12 Mrd. USD gegenüber 17.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Merck die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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