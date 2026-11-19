|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 135,07 USD.
Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 135,07 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'932 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 134,17 USD aus. Bei 137,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 264'557 Merck-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 13,92 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,47 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 USD je Merck-Aktie. Am 29.10.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 18.12 Mrd. USD gegenüber 17.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Merck die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
19.11.26
|Merck Aktie News: Merck am Donnerstagabend Verlust reich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Merck am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.