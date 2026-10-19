Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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19.10.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 146,93 USD.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 146,93 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'998 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 147,41 USD. Bei 145,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 143'294 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (82,01 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.80 Mrd. USD umgesetzt.
Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,65 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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