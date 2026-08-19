Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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19.08.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochabend mit Merck ein
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 11,9 Prozent auf 151,31 USD.
Das Papier von Merck legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 11,9 Prozent auf 151,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'469 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 151,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,08 USD. Bisher wurden heute 3'043'830 Merck-Aktien gehandelt.
Am 19.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 151,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 0,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 04.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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