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19.08.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck schiesst am Nachmittag hoch

Merck Aktie News: Merck schiesst am Nachmittag hoch

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 11,9 Prozent auf 151,27 USD zu.

Merck
120.23 CHF 8.71%
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Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,9 Prozent auf 151,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'610 Punkten notiert. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 151,80 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,08 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'259'365 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 151,80 USD erreichte der Titel am 19.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Mit einem Kursverlust von 48,71 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Merck Co. 120.23 8.71% Merck Co.

Merck am 19.08.2026

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