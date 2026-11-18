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18.11.2026 20:27:14
Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Merck
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 137,77 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 137,77 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'167 Punkten notiert. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,62 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 652'271 Merck-Aktien.
Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 12,20 Prozent niedriger. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,11 USD ab. Abschläge von 33,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,40 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.10.2026. Es stand ein EPS von 2,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,32 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 18.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 17.18 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Am 03.02.2028 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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