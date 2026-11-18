Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 141,25 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'286 Punkten steht. In der Spitze büsste die Merck-Aktie bis auf 140,03 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 352'797 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD an. Gewinne von 11,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,11 USD. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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