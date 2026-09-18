Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Freitagabend in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 146,34 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 146,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'658 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 145,75 USD. Bei 146,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'881'624 Stück gehandelt.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 7,22 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 77,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 88,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Merck am 04.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2026 2,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren abgeworfen
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
18.09.26
|Merck Aktie News: Merck am Freitagabend in Rot (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Freitagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Dow Jones aktuell: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26