Merck Aktie News: Merck am Abend mit negativen Vorzeichen

Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 135,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'377 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 134,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 137,24 USD. Zuletzt wechselten 619'852 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2026 bei 137,91 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 2,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 74,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 04.08.2026 vor. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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