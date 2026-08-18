Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag freundlich

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 136,95 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'417 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 137,91 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 137,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254'976 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,91 USD) erklomm das Papier am 18.08.2026. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 0,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 77,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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