Die Merck-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 143,18 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'767 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 142,38 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 411'117 Merck-Aktien.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 9,59 Prozent zulegen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 55,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.10.2026 vor. Das EPS lag bei 2,04 USD. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 17.18 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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