Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 142,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'229 Punkten steht. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,38 USD ab. Bei 143,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 206'706 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,77 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 USD je Merck-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 18.12 Mrd. USD gegenüber 17.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 03.02.2028.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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